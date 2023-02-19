Издатель Daily Mirror намерен использовать ChatGPT для написания статей о погоде и пробках

Британская медиакомпания Reach, владеющая газетами Daily Mirror и Daily Express, изучает возможность написания новостных заметок AI-ботом ChatGPT. Так издатель намерен помочь своим журналистам с созданием рутинных материалов.

Как рассказал Financial Times гендиректор Reach Джим Маллен, компания уже создала рабочую группу для изучения потенциала ChatGPT.

«Мы видим потенциал применения его в будущем для помощи нашим журналистам с написанием рутинных репортажей по таким темам, как локальный трафик или погода, или для поиска более креативных подходов за рамками наших традиционных статей», — рассказал Маллен.

Reach принадлежит более 130 национальных и региональных изданий. В прошлом месяце компания предупредила о снижении годовой прибыли на фоне инфляции и снижения стоимости рекламы, особенно в печатных изданиях.

Тогда же, как передает FT, Reach предупредила о сокращении порядка 200 из 4,5 тыс. рабочих мест в своих редакционных и коммерческих подразделениях. При этом Маллен уверяет, что медиакомпания не старается сократить издержки путем внедрения ChatGPT в работу.

Однако британский Национальный союз журналистов (NUJ) выразил опасения по поводу инициативы издателя. Координатор NUJ Крис Морли заявил, что «будет добиваться встреч» с Reach.

«Я обеспокоен тем, что компания вообще не обсуждала это с нами, поскольку это может повлиять на рабочие места», — сообщил Морли.

На этой неделе стало известно, что Microsoft обсуждает размещение рекламы в ChatGPT, интегрированного в поисковик Bing. Помимо рекламных баннеров компания планирует начать размещать коммерческие ссылки прямо в ответах чат-бота.

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