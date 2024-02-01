«Госуслуги» с биометрией, «Платон» и ГОСТ для самокатов: какие законы вступают в силу в феврале

Кирилл Билык
В феврале в России вступают в силу новые законы – ограничивается скорость езды на электросамокатах, дорожает «Платон», запрещается работа не включенных в реестр провайдеров хостинга. Рассказываем о главных нововведениях.
«Госуслуги» с биометрией, «Платон» и ГОСТ для самокатов: какие законы вступают в силу в февралеКирилл Билык
- С 1 февраля вступил в силу новый ГОСТ для электросамокатов. Скорость езды на них теперь ограничена 24 км/ч.
- Также с 1 февраля подорожал «Платон» – тариф для грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам вырос с 2,84 рубля до 3,05 рубля за километр.
- Материнский капитал проиндексируют на 11,9%. Семья с одним ребенком получит от государства 586,9 тыс. рублей, с двумя детьми – 775,6 тыс. рублей.
- Экономические санкции теперь можно примерить не только по отношению к отдельным иностранным физлицам и компаниями, но и к организациям, которые они контролируют.
- Авторизация на «Госуслугах» стала возможной с помощью биометрических данных через единую государственную систему – ранее была доступна авторизация только по логину и паролю.
- Банки обязали информировать клиентов об истечении срока их вкладов. Например, по срочным вкладам это нужно сделать не позднее, чем за пять дней до истечения срока вклада.
- Деятельность провайдеров хостинга, которые не включены в специальный реестр Роскомнадзора, теперь запрещена.
- Судебные приставы будут контролировать деятельность банков и МФО по сбору долгов с граждан. Ранее приставы контролировали только деятельность профессиональных коллекторских компаний.
- Порядок действий при обнаружении бесхозных животных в поезде или на вокзале изменили. Теперь сотрудники должны предпринять все возможные действия, чтобы найти хозяина питомца. Если это не удалось, животное отправят в штабной вагон или багажное купе, а затем оставят дежурному на вокзале на ближайшей железнодорожной станции.
Фото на обложке: corgarashu /
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