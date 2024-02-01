В феврале в России вступают в силу новые законы – ограничивается скорость езды на электросамокатах, дорожает «Платон», запрещается работа не включенных в реестр провайдеров хостинга. Рассказываем о главных нововведениях.

«Госуслуги» с биометрией, «Платон» и ГОСТ для самокатов: какие законы вступают в силу в феврале