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Юрлиц и чиновников предложили штрафовать за передачу финансовой информации в иностранных мессенджерах

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Анонсирована сумма штрафов, которую будут назначать чиновникам и юрлицам за пересылку важной информации в иностранных мессенджерах. Согласно законопроекту, за передачу финансовой информации, например, в WhatsApp* или Telegram, будет грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей для должностных лиц, до 700 тыс. рублей – для юридических.

Юрлиц и чиновников предложили штрафовать за передачу финансовой информации в иностранных мессенджерах

В Госдуму поступил законопроект о введении ответственности в виде штрафов по статье КоАП за передачу финансовой и персональной информации через иностранные мессенджеры.

Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, юридических лиц – на сумму от 100 до 700 тыс. рублей.

В России с марта 2023 года действует запрет на использование иностранных мессенджеров для ряда организаций. Он относится к банкам, брокерам, негосударственным пенсионным фондам, страховщикам и другим. Им запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи конфиденциальной и финансовой информации.

Согласно перечню Роскомнадзора, в список иностранных мессенджеров входят Telegram, WhatsApp*, Viber, WeChat, Snapchat, Discord, Threema, Microsoft Teams, Skype для бизнеса.

*WhatsApp принадлежит организации Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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