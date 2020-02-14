15 и 16 февраля в Москве состоится фестиваль Digital Fest 2020 школы цифрового творчества «Кодабра» и Mail.ru Group. Он предназначен для школьников, которые интересуются технологиями и хотели бы узнать о них больше.

В офисе Mail.ru Group пройдет фестиваль для детей и подростков