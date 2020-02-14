В офисе Mail.ru Group пройдет фестиваль для детей и подростков
15 и 16 февраля в Москве состоится фестиваль Digital Fest 2020 школы цифрового творчества «Кодабра» и Mail.ru Group. Он предназначен для школьников, которые интересуются технологиями и хотели бы узнать о них больше.
В программе — 23 лекции, во время которых эксперты расскажут о digital-профессиях, новых технологиях, языках программирования, кибербезопасности и многом другом. Дети и их родители узнают, как выбрать специальность, подготовиться к экзаменам и какие навыки нужно развивать, чтобы попасть в IT-компанию. Также гости смогут послушать выступления экспертов по подростковой психологии и педагогике.
Кроме того, школьники смогут получить знания на практике. В рамках фестиваля пройдут более 50 мастер-классов по 3D-моделированию, разработке игр, моушн-дизайну, созданию мобильных приложений и другим темам. Предусмотрены и свободные зоны, где можно, например, поближе познакомиться с технологиями виртуальной и дополненной реальности или поиграть в настольные игры.
На фестивале гости пообщаются с представителями Mail.Ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», Сбербанка, Qiwi, X5 Retail Group, МТС, Skyeng и специалистами других компаний.
В рамках Digital Fest 2020 дети покажут собственные работы. Чтобы представить свой технологический проект, нужно подать заявку до 13 февраля. Узнать подробности о фестивале и купить билеты можно на сайте.
Фото на обложке: insung yoon/Unsplash
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