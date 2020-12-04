Ирина Печерская
С 15 по 20 декабря научные журналисты и эксперты из МФТИ, Свободного университета, СПбГУ, НИФТИ ННГУ и Университета Иннополис расскажут о нейротехнологиях, беспилотниках, искусственном интеллекте, астрофизике, VR и роботах.
Университет Иннополис проведёт фестиваль науки и техники «Просто»Ирина Печерская
В программе:
- мастер-классы;
- образовательный блок для школьников;
- лекторий;
- робототехнический онлайн-хакатон;
- творческий конкурс Art&Science для всех, кто хочет поделиться своей работой, сочетающей науку и искусство.
Также в рамках фестиваля состоится финал конкурса научно-технических проектов РОСТ. Участники разработали проекты по семи направлениям: математика, физика и астрономия, информатика и компьютерные науки, химия, науки об окружающей среде, техника и технологии, биология и медицина.
Бесплатный фестиваль пройдёт в онлайн-режиме. Подробнее о мероприятии, спикерах и регистрация на сайте.
Фото на обложке: franz12/shutterstock.com
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