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Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций в отношении России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евросоюз анонсировал новый – пятый по счету – пакет санкций против России. Меры огласила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они коснутся российского угля, импорта полупроводников, операций четырех ключевых банков РФ и другого.

Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций в отношении России

Содержание пятого пакета санкций в отношении России в ответ на военную операцию на Украине назвала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обращение опубликовано на ее странице в Twitter.

Евросоюз собирается частично запретить импорт угля из России. Ограничение составит 4 млрд евро в год. Кроме того, санкции подразумевают запрет на экспорт в РФ полупроводников, транспортного и другого оборудования на сумму 10 млрд евро в год.

Все транзакции четырех ключевых банков РФ, в том числе ВТБ, на которые приходится четверть банковского сектора страны, будут запрещены, как и заход российских судов в порты стран Евросоюза.

Также Евросоюз готовится пополнить санкционные списки физических лиц прекратить любую поддержку российских госорганов.

15 марта Евросоюз ввел запрет на поставку стали, предметов роскоши, дорогих автомобилей и ювелирных изделий из России. Санкции также коснулись всех инвестиций, передачи технологий и финансовых услуг, связанных с разведкой и добычей энергоресурсов.

Фото на обложке: artjazz / Shutterstock

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