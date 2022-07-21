Борьба с мошенниками повлияет на сроки переводов

Банки обяжут возвращать деньги клиентам при отсутствии спецпроверки на «признаки мошеннических операций». Новые нормы ответственности разрабатывают в Госдуме. При обнаружении таких операций кредитные организации смогут блокировать перевод на два дня, даже если клиент подтвердил операцию.
Для проверки нужно будет сравнить данные получателя средств с базой Банка России, в которой имеется информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. При совпадении банк должен сообщить отправителю о риске и получить от него повторное подтверждение о переводе, передает «Коммерсантъ».
Авторы документа также предлагают обязать проверять платеж на антифрод и банку получателя платежа, и результаты сообщать банку отправителя, который примет решение, осуществлять ли перевод.
Эксперты считают, что безопасность переводов повысится, но опасаются, что банкиры могут переоценивать степень риска и блокировать операции слишком часто. Минус новых норм — база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.
Фото на обложке: Unsplash
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