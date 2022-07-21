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Борьба с мошенниками повлияет на сроки переводов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банки обяжут возвращать деньги клиентам при отсутствии спецпроверки на «признаки мошеннических операций». Новые нормы ответственности разрабатывают в Госдуме. При обнаружении таких операций кредитные организации смогут блокировать перевод на два дня, даже если клиент подтвердил операцию.

Борьба с мошенниками повлияет на сроки переводов

Для проверки нужно будет сравнить данные получателя средств с базой Банка России, в которой имеется информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. При совпадении банк должен сообщить отправителю о риске и получить от него повторное подтверждение о переводе, передает «Коммерсантъ».

Авторы документа также предлагают обязать проверять платеж на антифрод и банку получателя платежа, и результаты сообщать банку отправителя, который примет решение, осуществлять ли перевод.

Эксперты считают, что безопасность переводов повысится, но опасаются, что банкиры могут переоценивать степень риска и блокировать операции слишком часто. Минус новых норм — база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.

Фото на обложке: Unsplash

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