Минфин доработал законопроект о регулировании криптовалют

Минфин доработал законопроект «О цифровой валюте» с учетом замечаний ведомств и направил его в правительство, сообщила пресс-служба министерства.
В ходе доработки были уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта, в том числе касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга.
Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.
Минфин внес в правительство законопроект «О цифровой валюте» в феврале 2022 года. Однако Центральный банк (ЦБ) раскритиковал предложенную Минфином концепцию регулирования криптовалютного рынка, после чего ее пришлось дорабатывать.
Ранее Банк России выступал за полный запрет оборота криптовалют в РФ. Но правительство пошло по пути легализации и налогооблажения крипторынка и майнинга и поддержало позицию Минфина в споре с регулятором. При этом законопроект Минфина не предполагает, что цифровые валюты станут средством платежа. Согласно документу, их можно будет приобретать в целях инвестирования.
Также планируется, что Госдума до конца 2022 года примет законопроект, который признает криптовалюты имуществом. Речь идет о поправках в Налоговый кодекс (НК). Поправки в НК по криптоактивам будут приниматься параллельно с законопроектом Минфина, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Они предполагают отчетность россиян перед ФНС при обороте криптовалют более 600 тыс. рублей в год.
Фото на обложке: Wit Olszewski /
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