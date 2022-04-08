Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минфин доработал законопроект о регулировании криптовалют

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минфин доработал законопроект «О цифровой валюте» с учетом замечаний ведомств и направил его в правительство, сообщила пресс-служба министерства.

Минфин доработал законопроект о регулировании криптовалют

В ходе доработки были уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта, в том числе касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга.

Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.

Минфин внес в правительство законопроект «О цифровой валюте» в феврале 2022 года. Однако Центральный банк (ЦБ) раскритиковал предложенную Минфином концепцию регулирования криптовалютного рынка, после чего ее пришлось дорабатывать.

Ранее Банк России выступал за полный запрет оборота криптовалют в РФ. Но правительство пошло по пути легализации и налогооблажения крипторынка и майнинга и поддержало позицию Минфина в споре с регулятором. При этом законопроект Минфина не предполагает, что цифровые валюты станут средством платежа. Согласно документу, их можно будет приобретать в целях инвестирования.

Также планируется, что Госдума до конца 2022 года примет законопроект, который признает криптовалюты имуществом. Речь идет о поправках в Налоговый кодекс (НК). Поправки в НК по криптоактивам будут приниматься параллельно с законопроектом Минфина, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Они предполагают отчетность россиян перед ФНС при обороте криптовалют более 600 тыс. рублей в год.

Фото на обложке: Wit Olszewski / Shutterstock

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минфин предложит госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 год
  2. 2 Кремль допустил «искусственную дефолтную ситуацию» в России
  3. 3 Российская IT-компания начнет выдавать зарплату в криптовалюте
  4. 4 Мишустин поддержал Банк России в вопросе легализации криптовалют
  5. 5 Компания Джека Дорси показала «каменные» прототипы аппаратного биткоин-кошелька
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

09 апреля 2022

Программа «Наставничество МБМ» для московских предпринимателей и жителей столицы

10 апреля 2022

StartHub.Moscow

10 апреля 2022

Стартап-марафон «Разведка Боем»

Все ВОЗМОЖНОСТИ