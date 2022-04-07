Госдума примет поправки о признании криптовалют имуществом до конца года

Правительственный законопроект, который признает криптовалюты имуществом, планируется принять в 2022 году. Согласно документу, россияне будут обязаны отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) при обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.

Принятие поправок в Налоговый кодекс (НК) ожидается до конца весенней сессии, сообщили «Известия» со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Законопроект признает криптовалюты имуществом и предполагает обязательную отчетность россиян в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.

Правительственный законопроект о поправках в НК в части цифровых валют был принят в первом чтении еще в феврале 2021 года, но после завис в Госдуме.

Поправки в НК в части криптоактивов будут приниматься параллельно с общим регулированием криптовалютного рынка, предусмотренным законопроектом Минфина, отметил Аксаков. По словам депутата, его планируется внести на рассмотрение в Госдуму в мае 2022 года. Сейчас вопрос регулирования криптовалют отошел на второй план, поскольку правительство активно работает над антикризисными мерами, сообщил парламентарий.

В Минфине сообщили, что вопросы налогообложения находятся «в стадии активной проработки», но окончательного решения пока нет — сначала нужно определиться с параметрами регулирования криптовалют.

По оценке директора Ассоциации налоговых консультантов Владимира Саськова, дополнительные доходы бюджета в случае легализации криптовалют составят минимум 20 млрд рублей в год, а запрет приведет к их выводу из-под российской юрисдикции.

В ЦБ считают, что цифровые активы используются в том числе для ухода от налогов. Чем масштабнее «белый» рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности, отметил регулятор. Это приведет к тому, что потери налоговых поступлений могут оказаться больше, чем дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с криптовалютами, подчеркнули в ЦБ.

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