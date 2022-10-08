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Две трети россиян считают себя финансово грамотными — исследование

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Уровень финансовой грамотности россиян в 2022 году достиг своего пика. По крайней мере, согласно опросу банка «Русский стандарт», 62,1% жителей РФ оценивают свою финграмотность как высокую. Это максимальный показатель за все время.

Две трети россиян считают себя финансово грамотными — исследование

Результатами исследования поделилось издание ТАСС. Среди тех, кто считают себя финансово грамотными, большинство (37,6%) заявили, что хорошо понимают, как устроены финансовые продукты и услуги, но изредка нуждаются в помощи специалистов.

Остальные 24,5% уверены, что способны справиться даже без экспертов — они внимательно следят за всеми новинками на финансовом рынке.

Только 3,6% респондентов сообщили, что считают себя финансово неграмотными. Это минимальный уровень за все время проведения опросов «Русским стандартом». Для сравнения, в 2020 году в низком уровне понимания банковских продуктов признались 18,2% опрошенных.

Треть россиян (30,4%) оцениваются свои знания в сфере финансов как средние. Еще год назад подобный ответ давал почти каждый второй опрошенный (49,6%).

Фото: vkilikov / Shutterstock

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