ЦБ выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и черных кредиторов в 2024 году
Число субъектов с признаками нелегальной деятельности, обнаруженных Центробанком в 2024 году, выросло почти в 1,6 раза год к году. Среди них — более 5 тыс. финансовых пирамид, около 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов, сообщил регулятор на своем сайте.
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«Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы — одна из тенденций последних лет», — уточнили в ЦБ.
Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и якобы выгодную покупку акций, заявили аналитики Банка России. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через соцсети и персональные консультации в Telegram-каналах. Кроме того, стали возвращаться схемы с холодными обзвонами.
В ЦБ отметили, что на данный момент заблокировано более 17 тыс. интернет-ресурсов, которыми пользовались мошенники, и возбуждено свыше 650 административных дел. Для борьбы со злоумышленниками также был принят закон, по которому привлекать инвестиции от россиян могут только компании, поднадзорные Центробанку.
Мошенники часто используют имена известных людей или брендов, запуская фишинговые проекты, особенно это популярно в сфере криптовалют, рассказывал летом RB.RU ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. В одном из таких проектов реклама псевдоинвестиций распространялась от имени Павла Дурова.
Фото на обложке: Anton Vierietin / Shutterstock / FOTODOM
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