RuStore усилил защиту пользователей от киберугроз благодаря инструменту от F6

«За последний год существенно увеличилось количество фишинговых и фейковых ресурсов с опасными приложениями. <...> При этом наша команда фиксирует снижение количества попыток загрузить поддельные приложения в RuStore. За год количество заблокированных заявок с вредоносными приложениями сократилось в 5 раз и составило менее 0,1% от всех», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Технология DRP также позволяет выявить устройство, подключенное через мошеннические приложения к DDoS-ботам. «Согласно нашей статистике, ежедневно команда DRP блокирует более 170 фишинговых ресурсов, при этом до 90% нарушений во всех отраслях решаются в досудебном порядке», — прокомментировал руководитель департамента DRP в F6 Станислав Гончаров.

Накануне Роскомнадзор рассказал о самой длительной DDoS-атаке на инфраструктуру России. По информации ведомства, она длилась 141 час 12 минут. Максимальная мощность атаки за указанный период достигла 988,64 Гбит/с и 359,33 млн пакетов в секунду. В РКН уточнили, что атаки чаще всего совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии.

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