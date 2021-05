Ограничения Лас-Вегаса принесли финансовые потери The Boring Company при строительстве тоннеля

The Boring Company столкнулась с финансовыми проблемами, вызванными принятыми регулирующими органами Невады правилами. Ограничения, связанные в том числе с пределами пропускной способности, затруднили для компании работу над высокоскоростным тоннелем LVCC Loop — первой подземной транспортной системы Илона Маска.

Система Loop, которая строится для соединения точек конференц-центра Лас-Вегаса Las Vegas Convention Center (LVCC), должна использовать более 60 полностью автономных высокоскоростных транспортных средств для перевозки около 4400 пассажиров в час между выставочными залами пространства. Однако сейчас регуляторы округа Кларк — самого густонаселенного округа штата Невада, который включает в себя и самый большой город штата Лас-Вегас — одобрили только 11 транспортных средств, управляемых людьми, установили строгие ограничения скорости и запретили использовать бортовую технологию предотвращения столкновений — части усовершенствованного автопилота Tesla, сообщает TechCrunch.

Система автопилота Tesla технически не восходит до уровня полностью автономной, даже несмотря на то, что она так представлена, отмечают регуляторы. В разговоре между представителями регулирующих органов Калифорнии и Tesla было отмечено, что система считается — даже внутри компании — продвинутой системой помощи водителю, которая может автоматизировать определенные функции.

Головной орган LVCC, Лас-Вегас Конвенция и Управление посетителей, ранее заключили контракт на фиксированную сумму для строительства тоннеля. Документ предусматривает оплату на различных этапах процесса строительства — завершение туннелей без покрытия, создание всей рабочей системы, завершение периода испытаний и создание отчета о безопасности, демонстрация способности перевозить пассажиров.

Последние три этапа связаны с количеством пассажиров, которые система сможет перевезти. Если Loop сможет продемонстрировать перемещение только 2200 пассажиров в час, The Boring Company получит 4,4 миллиона долларов, затем эту же сумму за 3300 пассажиров в час и позже — за 4400 пассажиров в час. В совокупности платежи за мощность составляют 30% от заключенного контракта с фиксированной ценой.

Если перевозить более 4000 пассажиров в час не удастся, система может ограничить пропускную способность до менее 1000. Это подвергнет The Boring Company значительным штрафам за невыполнение договорных целей. The Boring Company не будет получать деньги от взимания платы с пассажиров, поскольку поездки будут бесплатными. Таким образом, отмечает TechCrunch, в течение трех- или четырехдневного мероприятия The Boring Company может терять сотни тысяч долларов сверх затрат на эксплуатацию системы.

Фото: The Boring Company