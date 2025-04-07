Финдиректор Rocket Cargo заявила о проблемах с расчетами через банки СНГ

Проводить международные платежи за импортные товары и их доставку в Россию через банки стран СНГ стало сложнее, а сами банки становятся осторожнее в работе с российскими контрагентами. Такое мнение высказала Русбей финансовый директор Rocket Cargo Марина Терентьева.

По словам эксперта, многие российские компании по-прежнему пользуются услугами банков в Киргизии, Армении, Белоруссии и других соседних странах. Это связано с попытками обойти ограничения, но на практике приводит к новым проблемам и задержкам.

«Банки в странах СНГ становятся все более осторожными. Причина не только в риске санкций, но и в том, что в целом любая активность, связанная с Россией, вызывает у них напряжение: слишком много внимания, слишком высокая нагрузка и много требований от корреспондентов и проверяющих органов», — рассказала эксперт.

По словам Терентьевой, поставщики за рубежом тоже неохотно принимают такие платежи: репутация банков СНГ слаба, а доверие к региону падает.

Кроме того, добавила эксперт, банковская инфраструктура в странах СНГ объективно не готова к тем объемам и скорости, которые сейчас требуются российским импортерам.

«Переводы денежных средств проходят только один раз в сутки, обработка занимает дни, а иногда недели. Сотрудники банков могут выйти на связь только через 7–10 дней после зачисления средств с уточняющими вопросами: какая страна получатель, что за товар, какая услуга, зачем, в какой валюте и даже под каким кодом ТН ВЭД. Вся эта бюрократия делает процесс непредсказуемым и затратным по времени», — пояснила Терентьева.

Эксперт отметила, что в России бизнес привык к другому уровню: когда банк отвечает почти круглосуточно, когда есть личный кабинет, чат с менеджером, понятная отчетность и мгновенная реакция. Альтернативой расчета через СНГ могут стать гонконгские финансовые организации.

Фото на обложке: Maksim Safaniuk / Shutterstock / FOTODOM