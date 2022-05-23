Размер штрафов в отношении бизнеса сократился на 34%

В 2021 году размер штрафов в отношении бизнеса сократился в среднем на 34% — с 42,3 млрд рублей до 30 млрд рублей. При этом количество штрафов за это время увеличилось на 9% и составило более 1 млн. Об этом сообщил RB.RU уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В прошлом году общеее число проверок вновь увеличилось до 973,37 тыс., на это повлило временная отмена моратория на внеплановые проверки. Три четверти проверок по-прежнему приходятся на долю федеральных органов.

В прошлом году не произошло резкого перехода на предупреждения. При этом в 89% случаях нарушений чиновниками во время прокерок заканчивались предупреждениями.

Борис Титов предложил улучшить качество анализа контрольно-надзорной деятельности, объединив все разрозненные формы ее учета на базе существующего Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. По задумке, в единую систему должны включить данные Росстата, судебной статистики, региональных и муниципальных органов контроля.

В итоге должна появиться возможность исследования не только частоты проверок, но и их экономических последствий — штрафов, приостановки деятельности.

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