Суд оштрафовал сразу несколько компаний за неудаление контента

Суд оштрафовал мессенджеры Telegram и Viber за неудаление недостоверной информации. Для Viber это первый штраф по такому делу. Также в очередной раз штраф назначен фонду Wikimedia Foundation. Еще нескольким компаниям, среди них «Кинопоиск», Apple и Международная ассоциация инструкторов по дайвингу PADI Americas Inc., грозят штрафы после рассмотрения протоколов.
- Telegram оштрафовали на 4 млн рублей из-за неудаления 32 каналов с информацией о российских военных на территории Украины, которую посчитали недостоверной. Судья отметил, что хотя представители мессенджера не являются на заседания, но штрафы всегда оплачивают.
- Свой первый штраф по такому делу получил мессенджер Viber, ему предстоит выплатить 1 млн рублей за неудаление сведений о боевых действиях на территории Украины, которые также сочли недостоверными. О том, что на оба мессенджера составили протоколы, стало известно в начале месяца.
- Wikimedia Foundation получила очередной штраф, на сей раз — за неудаление из «Википедии» видео с примером зацепинга. Фонду предстоит выплатить 1,5 млн рублей.
Еще несколько компаний только ожидают рассмотрения и судебных решений.
- Впервые протокол о неудалении «фейков» составлен на Apple. Организации грозит до 4 млн рублей штрафа, дата рассмотрения пока не назначена.
- Сервису «Кинопоиск» грозит приостановка работы на 90 дней. В отношении компании составлен протокол за пропаганду сцен ЛГБТ среди несовершеннолетних. Материалы поступили в Замоскворецкий суд. Когда будет рассмотрено дело, пока неизвестно. Санкции по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ предусматривают временную приостановку работы либо штраф до 4 млн рублей.
- Кроме того, Таганский суд Москвы 20 июня рассмотрит протокол в отношении Международной ассоциации инструкторов по дайвингу PADI Americas Inc. Организация подозревается в извлечении персональных данных российских граждан, ей грозит до 6 млн рублей штрафа.
Накануне штраф получила компания «Яндекс». Организация не предоставила по запросу Федеральной службы безопасности данные пользователей «Яндекс.Услуг».
Фото на обложке: FabrikaSimf /
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