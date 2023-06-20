Суд оштрафовал мессенджеры Telegram и Viber за неудаление недостоверной информации. Для Viber это первый штраф по такому делу. Также в очередной раз штраф назначен фонду Wikimedia Foundation. Еще нескольким компаниям, среди них «Кинопоиск», Apple и Международная ассоциация инструкторов по дайвингу PADI Americas Inc., грозят штрафы после рассмотрения протоколов.

Суд оштрафовал сразу несколько компаний за неудаление контента