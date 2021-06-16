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Банк России открыл регистрацию на форум Finopolis 2021

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Открылась регистрация на форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021. Он пройдет в Сочи с 10 по 12 ноября. В прошлом году форум перенесли из-за COVID-19, а на Finopolis 2019 в числе спикеров были ведущие финансисты России, в частности Олег Тиньков и Герман Греф.

Банк России открыл регистрацию на форум Finopolis 2021

Регистрация доступна по ссылке.

Организатором форума является Банк России. Регулятор на своем сайте сообщил, что форум традиционно собирает на своей площадке представителей финансовой и IT-индустрии, бизнеса и органов власти.

«Планируется, что в этом году к ним присоединятся эксперты из научной сферы, а также образования», – отмечается в сообщении Банка России.

В 2020 году форум перенесли из-за COVID-19. В 2019 году Finopolis посетили более 1700 участников из 37 стран. В числе спикеров были председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, топ-менеджеры Visa и WeChat Pay и другие. 

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Фото: Finopolis

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