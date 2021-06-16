Банк России открыл регистрацию на форум Finopolis 2021

Открылась регистрация на форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021. Он пройдет в Сочи с 10 по 12 ноября. В прошлом году форум перенесли из-за COVID-19, а на Finopolis 2019 в числе спикеров были ведущие финансисты России, в частности Олег Тиньков и Герман Греф.

Регистрация доступна по ссылке.

Организатором форума является Банк России. Регулятор на своем сайте сообщил, что форум традиционно собирает на своей площадке представителей финансовой и IT-индустрии, бизнеса и органов власти.

«Планируется, что в этом году к ним присоединятся эксперты из научной сферы, а также образования», – отмечается в сообщении Банка России.

В 2020 году форум перенесли из-за COVID-19. В 2019 году Finopolis посетили более 1700 участников из 37 стран. В числе спикеров были председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, топ-менеджеры Visa и WeChat Pay и другие.

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Фото: Finopolis