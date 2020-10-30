Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) представил исследование fintech-индустрии стран СНГ, Центральной Азии и Монголии. В документе рассмотрены особенностей входа на данный рынок в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Киргизии, Беларуси и Монголии. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе центра.

Представлено исследование fintech-рынка стран СНГ, Центральной Азии и Монголии