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Представлено исследование fintech-рынка стран СНГ, Центральной Азии и Монголии
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Екатерина Кочкина
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) представил исследование fintech-индустрии стран СНГ, Центральной Азии и Монголии. В документе рассмотрены особенностей входа на данный рынок в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Киргизии, Беларуси и Монголии. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе центра.
Представлено исследование fintech-рынка стран СНГ, Центральной Азии и МонголииЕкатерина Кочкина
Основные выводы исследования представлены ниже.
Россия
- В 2019 году инвестиции в финтех-стартапы России достигли $216 млн. По данным Deloiite, к концу текущего года размер финтех-рынка страны достигнет $940 млн.
- Банки являются основным драйвером роста финтех-рынка через создание суперприложений и растущего потенциала развития открытого банкинга.
- Акселераторы и инкубаторы — катализаторы создания и развития инноваций в компаниях, в том числе через пилотирование проектов и сопровождение вывода технологий на рынок.
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- Основные проблемы рынка финансовых технологий страны: общий инвестиционный климат, недоверие к новым финансовым технологиям, относительно низкая финансовая грамотность.
Казахстан
- В стране есть две нормативные песочницы: одна управляется Нацбанком и Финансовым Агентством, вторая — Fintech Lab, запущенная МФЦА.
- Растущий спрос на финтех-продукты из-за относительно высокого процента потребителей, не охваченных банковскими услугами и высоким уровнем проникновения интернета.
- Правительство страны учредило компанию QazTech Ventures для продвижения инструментов венчурного финансирования и поддержки стартапов.
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