Бывший топ-менеджер «Тинькофф» запустил в ОАЭ финтех-сервис для инвесторов

Экс-глава Tinkoff Private Илья Опренко вместе с партнерами запустил в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием — Skyfort. Она рассчитана на состоятельных россиян и жителей одного из регионов глобального Юга с чеком от $250 тыс. до $10 млн, узнал РБК.
Skyfort — это цифровая платформа для состоятельных и премиальных клиентов, с помощью которой те смогут через единое «окно» управлять своими активами и участвовать в сделках на рынках капитала. Сделки компания планирует проводить через инфраструктуру стран Европы, США, а также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Сумма инвестиций в проект не раскрывается, но в запуск вложены собственные средства сооснователей, а также других частных инвесторов.
К «Тинькофф» платформа не имеет никакого отношения, заявил Илья Опренко. По его данным, привлеченных средств должно хватить на закрытие потребностей в течение как минимум трех лет, включая международную экспансию, создание платформы и приобретение юридической инфраструктуры.
В Skyfort работают около 26 человек в штате. Команда разбросана по России и миру.
Фото на обложке: Unsplash
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