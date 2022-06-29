В России резко выросло число фишинговых сайтов доставки посылок за рубеж

В России с марта на 36% выросло количество сайтов доставки посылок за рубеж. Платформы хорошо сконструированы и используют несуществующие названия компаний.
В лучшем случае такие «сервисы» оформляют возврат через «Почту России» и зарабатывают на продаже фиктивной услуги, а в худшем посылки еще и утилизируют, сообщил «Коммерсантъ».
Одна из схем этого вида мошенничества выглядит так: после оформления заказа с клиентом встречается курьер. Он дает «накладную», просит перевести деньги на карту из-за якобы не работающего терминала и забирает посылку. Спустя время клиент может получить уведомление об утилизации отправления.
Специалисты Infosecurity a Softline Company с начала мая выявили более 120 доменов, которые могут использовать в этой схеме мошенничества.
С начала спецоперации на Украине российский рынок покинули сервисы доставки DHL, TNT, UPS, FedEx, а их клиенты перераспределились между российскими компаниями.
Фото на обложке: Unsplash
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