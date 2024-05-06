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С начала 2024 года число фишинговых ресурсов в Telegram выросло в 1,5 раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В первом квартале 2024 года число фишинговых ресурсов в Telegram выросло в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Злоумышленники часто меняют свои легенды, но их цель неизменна —  заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации Telegram, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

С начала 2024 года число фишинговых ресурсов в Telegram выросло в 1,5 раза

Среди легенд злоумышленников в разное время встречались: предложение принять участие в опросе, получить доступ к каналу для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку мессенджера, получить доступ к перепискам других пользователей.

По данным Positive Technologies, появились также новые способы кражи аккаунтов — подделка голосовых сообщений при помощи нейросети и ложные аккаунты.

Telegram стал популярен не только для личного общения, но и имеет функции социальных сетей, что повышает количество атак на его пользователей. Эксперты компании считают, что увеличение числа мошенничеств соотносится с ростом количества пользователей.

Фото на обложке: Unsplash

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