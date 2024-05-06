В первом квартале 2024 года число фишинговых ресурсов в Telegram выросло в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Злоумышленники часто меняют свои легенды, но их цель неизменна — заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации Telegram, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

С начала 2024 года число фишинговых ресурсов в Telegram выросло в 1,5 раза