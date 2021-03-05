Fix Price увеличит объем размещения на IPO до $2 млрд из-за спроса инвесторов

Российская сеть магазинов Fix Price установила цену размещения в рамках IPO по верхней планке ранее объявленного диапазона, в размере $9,75 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в $8,3 млрд.

Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи. Также уточняется, что из-за возросшего интереса со стороны инвесторов общий размер предложения увеличивается до $2 млрд. Таким образом, с учетом опциона доразмещения инвесторам предложат примерно 24% от уставного капитала компании.

«Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и в целом для российского розничного сектора, поскольку это крупнейшее IPO российского ритейлера», — заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Ранее сообщалось, что торги на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже компания рассчитывает начать 10 марта 2021 года.