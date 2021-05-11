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Расширить географию: Flashpoint запустила новый венчурный фонд на $10 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Венчурная компания Flashpoint (ранее Buran VC) запустила новый фонд на $10 млн, направленный на поддержку проектов выпускников МФТИ (Московского физико-технического института) в ранней стадии, сообщил фонд на своей странице в Facebook.

Расширить географию: Flashpoint запустила новый венчурный фонд на $10 млн

Фонд PLF (Phystech Leadership Fund) запущен совместно с I2BF Global Ventures и планирует участвовать в раундах с чеком до $200 тысяч.

«Посевной фонд PLF расширил группу Flashpoint, которая теперь охватывает все стадии развития стартапа – от посевного до поздних. Мы планируем ежегодно анализировать сотни компаний, использующих инфраструктуру Flashpoint Group. Конечная цель – через 3-4 года в нашем портфеле будет 15-20 быстрорастущих компаний», – рассказал выпускник МФТИ 2008 года и член инвесткомитета PLF Антон Федоров.

Flashpoint VC был основан в 2012 году Александром Коноплястым и Михаилом Салонтаи. Компания финансирует технологические стартапы из России, Центральной и Восточной Европы, стран Балтии и СНГ.

RB.ru рассказывали о запуске Flashpoint Secondary Fund, Flashpoint VC III, а также об инвестициях компании в израильского разработчика «умных» игровых устройств Particula и польскую телемедицинскую платформу Telemedico.

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Фото на обложке: сайт МФТИ

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