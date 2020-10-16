Второй фонд Flint Capital будет закрыт

Инвестор Дмитрий Смирнов сообщил о закрытии своего второго фонда Flint Capital. Предприниматель является управляющим партнером фонда и объявил о его закрытии на своей странице в Facebook.

Также для Rusbase Смирнов рассказал, что третий фонд будет запущен во второй половине 2021 года, но его фокус и стратегия еще не определены.

«Второй фонд продолжит инвестировать в высокотехнологичные проекты в Израиле и США. Опыт первого фонда показывает, что стратегия приносит результат», — добавил инвестор.

Flint Capital был основан в 2013 году. В начале 2018 года был запущен второй фонд. Объём Flint Capital II составляет $100 млн. Его фокус — это масштабируемые высокотехнологические и финансовые проекты, ориентированные на крупные быстрорастущие рынки США, Восточной Европы и Израиля. Среди интересных фонду сфер — интернет-технологии, виртуальная и дополненная реальность, технологии здравоохранения, ИИ, финтех.

В текущем году Flint Capital инвестировал в стартап для удаленной проверки личности Socure, образовательную платформу Dorm, MedTech-проект Med&Beyond, SaaS-стартап Cyolo, MedTech-компанию, применяющую VR-технологию, XRHealth и другие проекты. Партнерами фонда также являются предприниматели Сергей Грибов и Эндрю Гершфельд.