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Доля крупнейших марок на рынке FMCG сократилась

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Доля 50 крупнейших брендов FMСG в России в 2022 году сократилась до 25,2%. Суммарные продажи оцениваются в 1,7 трлн рублей. Снижение доли связано с переключением покупателей на СТМ сетей, которые уже занимают 9% продаж. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Доля крупнейших марок на рынке FMCG сократилась

Самое заметное падение наблюдается у брендов иностранных компаний, которые пересмотрели работу в стране после начала спецоперации на Украине и ужесточения зарубежных санкций.

Снижение доли наблюдается у марки Gillette американской P&G, бренда Zewa шведской Essity, Coca-Cola и Pepsi и других. При этом в список 50 крупнейших брендов NielsenIQ вошли марки «Черноголовка», Chesterfield (Philip Morris), Hochland и «Брест-Литовск» белорусской «Савушкин продукт».

На FCMG-рынке в 2022 году появилось много новинок, а покупатели стали активнее выбирать СТМ из-за цены, сообщил «Коммерсанту» исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

В 2023 году распределение долей будет зависеть от возобновления маркетинговой активности глобальными компаниями, динамики импорта и иных факторов. Серьезных изменений не ожидается. 

По словам эксперта, основные мировые участники рынка уже сделали все заявления относительно работы в России, а для появления в топ-50 новых локальных марок от тех требуются значительные инвестиции и заметная маркетинговая активность.

С начала года продажи товаров повседневного спроса (FMCG) на Wildberries выросли на 140%, до 135,3 млрд рублей год к году. Самые популярные товары российских марок — детское пюре и каши, зубная паста, гели для стирки, средства для мытья посуды, боди для новорожденных, медицинские маски, мука, макароны и влажный корм для животных.

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Ранее ритейлеры попросили ФНС снизить НДС на социально значимые товары. Это могло бы привести к снижению цен на них на 10%, подсчитали в ассоциации компаний розничной торговли.

Фото на обложке: Unsplash

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