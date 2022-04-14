ФНС будет читать письма только с российских почтовых доменов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России посоветовала налогоплательщикам проверять адрес своей электронной почты перед отправкой обращения. Служба перестала принимать письма с иностранных доменов.
«Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован», — говорится в сообщении ФНС.
Налоговая порекомендовала гражданам для приема и отправки писем в госорганы использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения. Какие именно страны не попадают под ограничения, не указано.
Как объясняет ФНС, это сделано для защиты сервиса электронной почты налоговой «от внешнего негативного влияния» (компьютерные атаки, вредоносные программы и т.д.).
«Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других государственных органах», — говорится в сообщении.
Фото на обложке: Unsplash
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