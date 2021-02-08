ФНС поддержала идею маркетплейса по банкротству

Федеральная налоговая служба России (ФНС) поддержала инициативу Минэкономики о создании сервиса для потенциальных покупателей банкротного имущества в рамках новой редакции закона о банкротстве. Об этом сообщают «Ведомости», приводя заявление замглавы ФНС Константина Чекмышева.

Чекмышев уточнил, что маркетплейс должен быть таким же понятным, как на бытовых площадках. О распродаваемых в рамках процедур банкротства активах должны быть «картинки, пользовательские характеристики, с указаниями на то, где это находится, как посмотреть».

«Сегодня никто не знает, что продается в банкротстве и как это купить. Поэтому нужен маркетплейс, где вся конкурсная масса представлена в понятном виде. Важен и простой функционал при покупке, чтобы можно было буквально в один клик показать свою заинтересованность и купить», — приводит издание слова Чекмышева.

Порядок назначения оператора маркетплейса определит правительство РФ, добавил чиновник, причем им сможет быть и негосударственный орган. Представитель ФНС считает, что необходимо привлекать компании уже имеющие опыт в создании онлайн-витрин. Точные сроки запуска площадки пока не называются.

Сама идея создания подобного маркетплейса была озвучена еще год назад. Инициатива вошла в законопроект Минэкономразвития по изменению законодательства о банкротстве. С тех пор документ проходит согласование в федеральных органах власти.