Стало известно, по каким критериям ФНС выбирает компании для налоговой проверки

Федеральная налоговая служба (ФНС) выбирает компании для налоговых проверок с помощью специальной внутренней системы критериев. Она позволяет инспекторам оценивать насколько целесообразно анализировать риски уклонения той или иной компании от налогов. Налогоплательщиков оценивают по баллам и разделяют на три вида.
Ранее «методичка» ФНС с регламентом и рекомендациями инспекторам по отбору компаний для проверок носила непубличный характер. «Ведомости» выяснили, что в рамках нее компаниям присваиваются баллы, количество которых зависит в первую очередь от размера бизнеса и его платежеспособности. Чем больше компания набрала баллов, тем выше вероятность, что она будет отобрана налоговой службой для проверки.
Документ разделяет компании на три вида. Первый и второй – это фактические и потенциальные «выгодоприобретатели» уклонения от налогов. Третий вид — это «технические компании», которые являются лишь инструментом занижения налоговой базы.
Компании оценивают по сумме активов, платежеспособности, количеству сотрудников и уровню зарплат, доле вычетов по НДС, подозрительности адреса регистрации, правдоподобности сведений о реальных учредителях и другим критериям.
Фактическими «выгодоприобретателям» от занижения налоговой базы считаются компании, набравшие от 50 баллов, с реальным имуществом, госконтрактами, уведомлениями о контролируемых сделках. Компании, набравшие 20-49 баллов относят инспекторы относят к потенциальным «выгодоприобретателям».
К «техническим» — компании с 19 баллами и ниже при условии, что они отвечают таким критериям: отразили в декларации по НДС значительные обороты по операциям, в бюджет уплатили минимальные суммы, доля вычетов по НДС выше 98%, штат менее 10 человек.
Первоначальный список претендентов на предпроверочную оценку формируется с помощью контрольно-аналитических систем ФНС. Они помогают в онлайн-режиме обнаружить разрывы между счетами-фактурами организации (продажами и закупками) и ее налоговыми декларациями.
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Фото на обложке: Motortion Films /
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