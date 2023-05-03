ФНС предложила ускорить возбуждение уголовных дел за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба предложила новые условия для возбуждения уголовных дел за неуплату налогов. Ведомство хочет ускорить этот процесс – не ждать 75 дней с момента вступления в силу решения о привлечении к ответственности по результатам налоговой проверки.
ФНС России направила в Генпрокуратуру предложение об ускорении процесса возбуждения уголовных дел в отношении налоговых неплательщиков. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ.
На данный момент уголовное дело за неуплату налогов можно возбудить только спустя 75 дней с момента вступления в силу решения о привлечении к ответственности по результатам налоговой проверки.
ФНС предлагает не ждать 75 дней и возбуждать дело сразу в отношении лиц, у которых нет намерений возместить причиненный бюджету ущерб добровольно – скрывающих имущество и переводящих выручку на аффилированных лиц. Чтобы ускорить возбуждение дела, инспекторы должны будут доказать, что неплательщик выводит средства.
В настоящее время следственный комитет может возбуждать уголовные дела в отношении налоговых неплательщиков только по результатам налоговой проверки. С марта 2023 года также запрещено возбуждать уголовные дела, если долги по налогам были погашены.
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev /
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