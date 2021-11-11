В ФНС назвали способ полного «обеления» экономики

Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендует крупным заказчикам услуг вносить в договоры с подрядчиками так называемую налоговую оговорку. Она содержит специальные условия, где стороны обязуются исполнять налоговое законодательство. В ФНС уверены, что эта мера позволит «обелить» экономику.
Вся экономика обелится, если крупнейшие компании присоединятся к спецпроекту, заявила замглавы Контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич. На федеральном уровне администрируются 3300 компаний. Несмотря на то, что они составляют лишь 0,4% общего числа плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), формируют при этом 64% поступлений федерального бюджета, рассказала Бурлевич.
По ее словам, крупнейшие компании создают «спрос на добросовестность» в экономике. «Если эти 3300 во взаимодействии и партнерстве с нами внедрят эти конструкции, экономика полностью обелится по цепочке и ничего не надо будет больше делать. Экономика будет белой хотя бы в части разрывов по НДС, а там и налог на прибыль, и зарплатные налоги подтянутся», – передают «Ведомости» слова Бурлевич.
Дополнительным эффектом станет облегчение налогового администрирования. Таким образом ФНС рассчитывает добиться снижения издержек как для бизнеса, так и для себя, пояснила чиновница.
Налоговая служба снижает «карательную функцию» и стимулирует компании самим выходить из тени, отметила Бурлевич. Сейчас ФНС ведет два проекта по обелению агропромышленного комплекса (АПК) и профессиональной уборки (клининга).
Участники отраслевых проектов добровольно отказываются от налоговой тайны в обмен на доступ к аналогичным данным других. Выявив разрыв по НДС, ФНС сообщает об этом всем участникам цепочки, согласным на раскрытие налоговой тайны. «Когда поставщик осознает, что обо всем станет известно добросовестному покупателю и всему рынку, он уже замотивирован не совершать правонарушение», – отметила Бурлевич.
Сейчас в информировании о налоговых разрывах участвуют более 32,5 тыс. компаний. Предполагается, что отраслевые проекты должны охватить не менее 50% игроков рынка.
Также созданы онлайн-реестры добросовестных участников рынка – «Хартия АПК», «Реестр Белый.ФМ». В реестре можно найти данные о налоговой нагрузке компании, сколько сотрудников официально оформлены в штат, какова их средняя зарплата, отношение страховых взносов к выручке. При выборе подрядчика, заказчик может сравнить их показатели со среднеотраслевыми и оценить риск быть вовлеченным в схемы ухода от налогов.
Для допуска сотрудников на объекты заказчика подрядчик обязан предоставить пофамильный список исполнителей услуг. Налоговая будет сверять эти списки с отчетностью компаний и сообщит заказчику, официально ли трудоустроены сотрудники подрядной организации. Сейчас такое информирование внедряют в клининге. Если списки не совпадают, заказчик вправе наложить на поставщика штраф.
Помимо частичного отказа от налоговой тайны участники спецпроекта ФНС должны внедрить в договоры налоговую оговорку. Стороны договариваются, что товары или услуги будут поставлены реальными компаниями, без привлечения технических «прослоек». В строительстве допустимы два или три реальных субподрядчика, в клининге – один-два, в поставке сельхозпродукции – один.
В ФНС оценили текущие проекты как успешные. «Рынок АПК работал в ужасной чернухе с незаконным возмещением НДС. Потери бюджета оценивались в 60 млрд рублей. Буквально за две недели был перестроен экспортный рынок с помощью введения договорных конструкций, и в течение года был перестроен рынок переработки», — сообщила Бурлевич.
О внедрении ФНС налоговой оговорки в клиринге стало известно в августе 2021 года. Тогда ФНС призвала клининговые компании вступить в специальный реестр добросовестных поставщиков «БелыйФМ.рф».
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Фото на обложке: FotograFFF /
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