В ФНС назвали способ полного «обеления» экономики

Вся экономика обелится, если крупнейшие компании присоединятся к спецпроекту, заявила замглавы Контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич. На федеральном уровне администрируются 3300 компаний. Несмотря на то, что они составляют лишь 0,4% общего числа плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), формируют при этом 64% поступлений федерального бюджета, рассказала Бурлевич.

По ее словам, крупнейшие компании создают «спрос на добросовестность» в экономике. «Если эти 3300 во взаимодействии и партнерстве с нами внедрят эти конструкции, экономика полностью обелится по цепочке и ничего не надо будет больше делать. Экономика будет белой хотя бы в части разрывов по НДС, а там и налог на прибыль, и зарплатные налоги подтянутся», – передают «Ведомости» слова Бурлевич.