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Депутаты предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России предлагается запретить уничтожать конфискованные или изъятые из обращения продукты. Группа депутатов намерена внести соответствующий законопроект в Госдуму.

Депутаты предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

Предложение касается и конфискованных, и санкционных продуктов, сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект.

В документе отмечается, что правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты для государственных и муниципальных нужд по прямому назначению.

Глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов не понимает, зачем уничтожать, например, рыбу или красную икру, если они признаны безопасными к использованию, но их изъяли у браконьеров.

Он считает, что проверять качество таких продуктов может Роспотребнадзор и Россельхознадзор в зависимости от их категории.

Во фракциях отнеслись к инициативе неоднозначно. Эксперты считают, что в стране нет совершенной системы утилизации, а низкое качество контроля за ней может быть выгодно тем, кто перепродает такие товары.

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Фото на обложке: EvGavrilov / Shutterstock

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