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В России вырос спрос на доставку товаров из-за рубежа

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России за три квартала вырос спрос на товары из-за рубежа. Трансграничный рынок с начал отвоевывать свои позиции, которые он потерял в прошлом году и первом полугодии 2021 года. За это время он почти каждый месяц уходил в минус, но с июля резко начал расти на 60–70%.

В России вырос спрос на доставку товаров из-за рубежа

Количество посылок из Китая в Россию с начала года выросло в 36 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, из США — в 7,2 раза, из Великобритании — в 199 раз, из Южной Кореи — в 17 раз, из Турции — в 17 раз, из Узбекистана — в 65 раз, а из Таиланда — в 753 раза, сообщили «Известия».

Лидер по объему доставок — Китай с долей в 93% заказов, затем идут США — 4%. Великобритания, Южная Корея, Таиланд, Турция, Германия, Узбекистан, Чехия и другие страны распределили между собой оставшиеся 3%.

В «Почте России» отметили, что все больше магазинов отправляют товары партиями. Россияне также стали чаще заказывать доставку импортных посылок на дом. Представитель «Почты России» сказал, что за первое полугодие выручка от доставки импортных отправлений выросла на 33,7% и составила 15,4 млрд рублей.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в этом году чаще всего в зарубежных интернет-магазинах россияне заказывают одежду и обувь, цифровую и бытовую технику, мебель и товары для дома. Еще они интересуются товарами для детей, инструментами и садовой техникой.

«Основная причина роста заключается в восстановлении логистических цепочек, которые были нарушены из-за карантинных мероприятий. Это касается всех видов перевозок: авиа-, ж/д и морским транспортом», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Руководитель департамента международной логистики СДЭК Андрей Побежимов предположил, что покупатели, которые обычно делали офлайн-покупки во время зарубежных поездок, лишились такой возможности и поэтому заказывают в интернет-магазинах.

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Фото на обложке: Unsplash

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