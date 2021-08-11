Fort Ross Ventures объявил нового партнера для фонда ранних стадий

Fort Ross Ventures объявил о присоединении к команде в качестве венчурного партнера фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund Вадима Дьякова, директора по инновациям группы АДВ. Об этом RB.ru сообщили в фонде.

Дьяков также является руководителем созданной в рамках АДВ венчурной студии ADV LaunchPad, которая специализируется на финансировании стартапов в области рекламных и маркетинговых технологий.

В качестве партнера Дьяков займется поиском и инвестированием в проекты в сферах AdTech и MarTech, а также будет управлять портфелем третьего фонда под управлением Fort Ross Ventures. Фонд фокусируется на инвестициях в стартапы с российскими корнями на ранних стадиях: Seed / Round A.

Вадим Дьяков. Фото предоставлено Fort Ross Ventures.

По словам основателя и генерального партнера Fort Ross Ventures Виктора Орловского, у фонда уже есть опыт инвестирования в проекты в сфере MarTech — в 2018 году Fort Ross Ventures вложился в проект Dynamic Yield, который затем приобрела McDonald's, а в начале 2021 года — в американский стартап Blueshift (развивает платформу клиентских данных).

Орловский рассчитывает, что опыт нового партнера позволит фонду чаще вкладываться в проекты на AdTech и MarTech-рынках на более ранних стадиях.

О Fort Ross Ventures и третьем фонде

Fort Ross Ventures фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России в таких областях, как финтех, искусственный интеллект и машинное обучение, облачные сервисы, кибербезопасность, маркетплейсы, образовательные сервисы, решения в области мобильности и автоматизации бизнеса и других. Под управлением Fort Ross Ventures находятся четыре фонда, общий объем обязательств составляет $345 млн.





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О создании третьего фонда — Fort Ross Seed Fund — Fort Ross Ventures объявил в сентябре прошлого года. Планируемый объем фонда — до 8 млрд рублей, ожидается, что он поддержит до 200 стартапов. Одним из инвесторов станет Сбербанк, который взял на себя обязательства вложить до 2 млрд рублей.

Помимо Дьякова, венчурными партнерами Fort Ross Seed Fund являются Дмитрий Волошин, Николай Давыдов и Павел Юнин.

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