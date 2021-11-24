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В инновационном центре «Сколково» пройдет форум Nobel Vision

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 декабря в «Сколково» пройдет форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Среди экспертов — обладатели Нобелевской премии, премии Вольфа, Филдсовской премии, премии Кавли и других международных наград. Вместе с участниками мероприятия они обсудят актуальные общественные проблемы и сценарии развития будущего.

В инновационном центре «Сколково» пройдет форум Nobel Vision

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Главная тема форума в 2021 году — Discovering NextTech. В рамках нее обсудят:

  • вирусологию и здравоохранение;
  • устойчивое развитие, экологию и зеленую энергетику;
  • человекоцентричность, урбанистику, транспорт, ритейл, финтех, цифровые сервисы;
  • искусственный интеллект, новые материалы, квантовые вычисления, интернет вещей.

Участники форума, среди которых — исследователи, визионеры и предприниматели, сделают акцент на актуальной научной проблематике, которая сейчас волнует общество, и озвучат возможные сценарии развития и тренды будущего. Практические решения оформят в Nobel Vision Map, которая станет прикладным результатом форума.  

Среди приглашенных гостей:

  • Кип Торн, лауреат Нобелевской премии за регистрацию гравитационных волн, автор идеи и научный консультант фильма «Интерстеллар»;
  • Сюкуро Манабе, лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года;
  • Рае Квон Чунг, разработчик концепции «зеленой экономики», лауреат Нобелевской премии мира 2017 года;
  • Шина Айенгар, профессор Колумбийской школы бизнеса и другие.

«Обсуждая на предыдущих форумах цифровизацию, мы знали, что когда-нибудь она завоюет мир, но не могли предположить, что в условиях пандемии она захватит его моментально.

Сейчас мы считаем важным поговорить о том, какие еще научные открытия и изобретения обуславливают появление новых рынков и в какой момент технологические предприниматели, чувствуя мегатренды, начинают создавать эти рынки. Лучшими спикерами для этих дискуссий являются нобелевские лауреаты», — говорит Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум».

Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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