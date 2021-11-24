В инновационном центре «Сколково» пройдет форум Nobel Vision

7 декабря в «Сколково» пройдет форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Среди экспертов — обладатели Нобелевской премии, премии Вольфа, Филдсовской премии, премии Кавли и других международных наград. Вместе с участниками мероприятия они обсудят актуальные общественные проблемы и сценарии развития будущего.
Главная тема форума в 2021 году — Discovering NextTech. В рамках нее обсудят:
- вирусологию и здравоохранение;
- устойчивое развитие, экологию и зеленую энергетику;
- человекоцентричность, урбанистику, транспорт, ритейл, финтех, цифровые сервисы;
- искусственный интеллект, новые материалы, квантовые вычисления, интернет вещей.
Участники форума, среди которых — исследователи, визионеры и предприниматели, сделают акцент на актуальной научной проблематике, которая сейчас волнует общество, и озвучат возможные сценарии развития и тренды будущего. Практические решения оформят в Nobel Vision Map, которая станет прикладным результатом форума.
Среди приглашенных гостей:
- Кип Торн, лауреат Нобелевской премии за регистрацию гравитационных волн, автор идеи и научный консультант фильма «Интерстеллар»;
- Сюкуро Манабе, лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года;
- Рае Квон Чунг, разработчик концепции «зеленой экономики», лауреат Нобелевской премии мира 2017 года;
- Шина Айенгар, профессор Колумбийской школы бизнеса и другие.
«Обсуждая на предыдущих форумах цифровизацию, мы знали, что когда-нибудь она завоюет мир, но не могли предположить, что в условиях пандемии она захватит его моментально.
Сейчас мы считаем важным поговорить о том, какие еще научные открытия и изобретения обуславливают появление новых рынков и в какой момент технологические предприниматели, чувствуя мегатренды, начинают создавать эти рынки. Лучшими спикерами для этих дискуссий являются нобелевские лауреаты», — говорит Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум».
Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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