«Почта России» начала искать технологические стартапы для совместной работы

«Почта России» начала искать отечественные технологические стартапы для совместной работы. Оператору нужны решения по нескольким направлениям, в числе которых роботизация логистики, контроль состояния посылок, клиентская поддержка.
«Почта России» начала принимать заявки от стартапов на участие в программе «Фабрика почтового клиентского опыта». Об этом RB рассказали в «Сколково», который является партнером проекта.
В описании программы указано, что прошедшие отбор стартапы смогут развивать свой проект вместе с «Почтой России». Оператор ищет решения по шести направлениям, но фокус сделан на трех:
- решения для почтовых отправлений (роботизированные решения для доставки, отслеживание сроков годности продуктов, оптимизация распределения товаров и другое);
- управление почтовыми отправлениями (проверка знаков оплаты, контроль состояния посылок, новые материалы для упаковки и другое);
- клиентский сервис (поддержка клиентов, мониторинг социальных сетей, поиск каналов информирования и другое).
«Участие в этой программе позволит вам получить экспертизу от сильнейших специалистов», – указано в описании проекта.
Заявку можно подать по ссылке до 1 мая.
Фото на обложке: onajourney /
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