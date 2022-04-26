Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» начала искать технологические стартапы для совместной работы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Почта России» начала искать отечественные технологические стартапы для совместной работы. Оператору нужны решения по нескольким направлениям, в числе которых роботизация логистики, контроль состояния посылок, клиентская поддержка.

«Почта России» начала искать технологические стартапы для совместной работы

«Почта России» начала принимать заявки от стартапов на участие в программе «Фабрика почтового клиентского опыта». Об этом RB рассказали в «Сколково», который является партнером проекта.

В описании программы указано, что прошедшие отбор стартапы смогут развивать свой проект вместе с «Почтой России». Оператор ищет решения по шести направлениям, но фокус сделан на трех:

  1. решения для почтовых отправлений (роботизированные решения для доставки, отслеживание сроков годности продуктов, оптимизация распределения товаров и другое);
  2. управление почтовыми отправлениями (проверка знаков оплаты, контроль состояния посылок, новые материалы для упаковки и другое);
  3. клиентский сервис (поддержка клиентов, мониторинг социальных сетей, поиск каналов информирования и другое). 

«Участие в этой программе позволит вам получить экспертизу от сильнейших специалистов», – указано в описании проекта.

Заявку можно подать по ссылке до 1 мая.

Фото на обложке: onajourney / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Школа управления «Сколково» и МФТИ запустят совместный бакалавриат
  2. 2 Ренат Батыров (Технопарк «Сколково»): «В этом году мы сделаем все для технологических предпринимателей»
  3. 3 Идеальный технопарк в России выглядит так
  4. 4 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  5. 5 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2022

Moscow Travel Create

26 апреля 2022

Просветительский хакатон

29 апреля 2022

Питч-сессия промышленных корпоративных стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ