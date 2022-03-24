12-13 апреля на площадке «Разведка Боем» пройдет стартап-марафон при поддержке Технопарка «Сколково» и AdventureLand. Принять участие в нем можно в офлайн- и онлайн-формате.

Площадка «Разведка Боем» — это место встречи генераторов идей и инвесторов. Здесь можно уловить рыночные тренды, увидеть, как меняется бизнес при появлении новых технологий. На площадке встречаются новаторы, ученые и инвесторы.

12 апреля в рамках стартап-марафона состоится:

презентация проектов. Стартапам дадут три минуты на питч;

круглый стол;

обсуждение различных вопросов с инвесторами.

13 апреля пройдут:

личные онлайн-встречи инвесторов с отобранными проектами ( 20 минут на проект);

Pitch Office Hours;

детальный разбор трех проектов.

Регистрация для проектов — на сайте. Регистрация для гостей и инвесторов — на сайте.

Фото на обложке: Wasan Tita / Shutterstock