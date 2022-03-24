12-13 апреля на площадке «Разведка Боем» пройдет стартап-марафон при поддержке Технопарка «Сколково» и AdventureLand. Принять участие в нем можно в офлайн- и онлайн-формате.
Площадка «Разведка Боем» — это место встречи генераторов идей и инвесторов. Здесь можно уловить рыночные тренды, увидеть, как меняется бизнес при появлении новых технологий. На площадке встречаются новаторы, ученые и инвесторы.
12 апреля в рамках стартап-марафона состоится:
- презентация проектов. Стартапам дадут три минуты на питч;
- круглый стол;
- обсуждение различных вопросов с инвесторами.
13 апреля пройдут:
- личные онлайн-встречи инвесторов с отобранными проектами ( 20 минут на проект);
- Pitch Office Hours;
- детальный разбор трех проектов.
Регистрация для проектов — на сайте. Регистрация для гостей и инвесторов — на сайте.
Фото на обложке: Wasan Tita /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Школа управления «Сколково» и МФТИ запустят совместный бакалавриат
- 2 Ренат Батыров (Технопарк «Сколково»): «В этом году мы сделаем все для технологических предпринимателей»
- 3 Идеальный технопарк в России выглядит так
- 4 Школа креатива mads проведет лекцию о поиске работы за границей
- 5 Как повторить успех онлайн-лектория TED: 4 главных совета
ВОЗМОЖНОСТИ
25 марта 2022
25 марта 2022
31 марта 2022