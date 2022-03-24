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На площадке «Разведка Боем» пройдет стартап-марафон

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12-13 апреля на площадке «Разведка Боем» пройдет стартап-марафон при поддержке Технопарка «Сколково» и AdventureLand. Принять участие в нем можно в офлайн- и онлайн-формате. 

На площадке «Разведка Боем» пройдет стартап-марафон

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Площадка «Разведка Боем» — это место встречи генераторов идей и инвесторов. Здесь можно уловить рыночные тренды, увидеть, как меняется бизнес при появлении новых технологий. На площадке встречаются новаторы, ученые и инвесторы.

12 апреля в рамках стартап-марафона состоится:

  • презентация проектов. Стартапам дадут три минуты на питч;
  • круглый стол;
  • обсуждение различных вопросов с инвесторами. 

13 апреля пройдут:

  • личные онлайн-встречи инвесторов с отобранными проектами ( 20 минут на проект);
  • Pitch Office Hours;
  • детальный разбор трех проектов.

Регистрация для проектов — на сайте. Регистрация для гостей и инвесторов — на сайте.

Фото на обложке: Wasan Tita / Shutterstock

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