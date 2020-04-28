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На фоне самоизоляции выросло предложение фотосессий в Zoom и онлайн-консультаций

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Количество предложений дистанционных услуг выросло на 95% после объявления режима самоизоляции. Об этом говорят результаты исследования сервиса объявлений «Юла», с которыми ознакомился Rusbase. 

На фоне самоизоляции выросло предложение фотосессий в Zoom и онлайн-консультаций

Авторы исследования сравнили месяц до начала самоизоляции и месяц после. Учитывались объявления с указанием дистанционного формата услуги и ключевыми словами «дистанционно», «удаленно», «онлайн», «skype», «zoom», «discord». 

Больше всего дистанционных предложений появилось в сфере компьютерных услуг. Это удаленная настройка компьютера, программ и интернета. Рост составил 135%. 

На втором месте оказались онлайн-бухгалтерия, юридические консультации и другие деловые услуги (+90%). На третьем месте — образование (+84%). Как отмечают авторы исследования, репетиторы, фитнес-тренеры и психологи перешли на онлайн-формат.  

Источник: «Юла»

Число онлайн-консультаций в категории «организация мероприятий» увеличилось на 52%, а в категории «Фото- и видеосъемка» — на 30%. Особенно популярны фотосессии по Skype и Zoom, фотографии на документы с доставкой, консультации по съемкам, ретуширование и реставрация фотографий, монтаж роликов по уже отснятым материалам.

Фото: insta_photos / Shutterstock

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