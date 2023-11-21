Производитель электроники Fplus привлек новых участников

Инвестиционная компания X2 и бывший гендиректор «Лесной сказки» Владимира Потанина Александр Синяк получили доли в российском дистрибуторе и производителе электроники Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция»). Об этом свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Икс 2» с 16 ноября владеет 19% в ООО «Ф-ПЛЮС ОБОРУДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКИ». В X2 подтвердили RB.RU факт инвестиций, но не раскрыли детали сделки.

«В рамках инвестиционной стратегии и реализации политики импортонезависимости мы также активно инвестируем в промышленный сектор, информационные технологии, образование. Эти направления у нас сейчас в приоритете, поэтому сделка с Fplus и была заключена», — пояснил управляющий партнер X2 Олег Барабанов.

В настоящее время ООО «Икс 2» на 71% принадлежит управляющему Олегу Барабанову. Еще 25% — у Алены Баендаевой, оставшиеся 4% принадлежат Андрею Ивойлову. Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, доли каждого участника находятся в залоге ПАО «Банк Санкт-Петербург». При этом не уточняется, какие именно части долей в залоге.

Помимо X2 в число участников Fplus вошел Александр Синяк, он получил в компании 6%. Ранее Александр Синяк возглавлял ООО «Лесная сказка», специализирующейся на недвижимости. Эта структура принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина.

В Fplus комментировать сделку отказались.

После реорганизации активов «Марвел-Дистрибуции» и появления холдинга Fplus его головной структурой в равных долях владели Алексей Мельников и Владимир Корнев. Позднее 100% компании консолидировал Мельников. После входа новых участников доля Мельникова сократилась до 75%.

Фото на обложке: Fplus