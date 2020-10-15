На недавней презентации Apple стало известно, что в комплекте с новым iPhone 12 теперь не будут идти наушники. Однако для Франции компания вынуждена сделать исключение и оставить их в стандартной поставке устройства. Это следует из информации на сайте интернет-магазина Apple во Франции.

Найдена страна, в которой iPhone 12 будет продаваться с наушниками в комплекте