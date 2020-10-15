Найдена страна, в которой iPhone 12 будет продаваться с наушниками в комплекте
На недавней презентации Apple стало известно, что в комплекте с новым iPhone 12 теперь не будут идти наушники. Однако для Франции компания вынуждена сделать исключение и оставить их в стандартной поставке устройства. Это следует из информации на сайте интернет-магазина Apple во Франции.
Комплект поставки iPhone 12 включает сам смартфон, проводное зарядное устройство Lightning и фирменные проводные наушники EarPods.
Это объясняется специальным законом, действующим для всех производителей электроники во Франции. В соответствии с ним, в комплект к смартфону должны идти наушники или гарнитура для голосовой связи, чтобы дети до 14 лет могли пользоваться им. Наушники выступают средством защиты от возможных вредных излучений радиоволн.
Также в ходе октябрьской презентации Apple показала «умную» колонку HomePod mini, уменьшенную версию нового смартфона iPhone 12 mini, смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Фото: Apple
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