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Найдена страна, в которой iPhone 12 будет продаваться с наушниками в комплекте

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На недавней презентации Apple стало известно, что в комплекте с новым iPhone 12 теперь не будут идти наушники. Однако для Франции компания вынуждена сделать исключение и оставить их в стандартной поставке устройства. Это следует из информации на сайте интернет-магазина Apple во Франции.

Найдена страна, в которой iPhone 12 будет продаваться с наушниками в комплекте

Комплект поставки iPhone 12 включает сам смартфон, проводное зарядное устройство Lightning и фирменные проводные наушники EarPods.

iPhone 12 France

Это объясняется специальным законом, действующим для всех производителей электроники во Франции. В соответствии с ним, в комплект к смартфону должны идти наушники или гарнитура для голосовой связи, чтобы дети до 14 лет могли пользоваться им. Наушники выступают средством защиты от возможных вредных излучений радиоволн.

Также в ходе октябрьской презентации Apple показала «умную» колонку HomePod mini, уменьшенную версию нового смартфона iPhone 12 mini, смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Фото: Apple 

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