«Билайн» предупредил россиян о новом способе мошенничества через «код подтверждения доставки»

В «Билайне» предупредили россиян о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники отправляют подарок, а затем запрашивают «код подтверждения доставки». Об этом говорится в Telegram-канале оператора.

«Злоумышленники отправляют человеку цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки". Получив эти данные, мошенники взламывают аккаунты в "Госуслугах", снимают деньги с банковских карт и оформляют на жертву кредиты», — сказано в посте.

В начале ноября о похожем способе мошенничества сообщили в «Почте России». В компании тогда заявили, что россиянам поступают звонки якобы от имени почтового оператора с просьбой назвать смс-код «для оформления реестра или доставки».

В октябре в Роскомнадзоре отчитались, что в январе–августе регулятор заблокировал 456 млн мошеннических звонков. В ведомстве отмечали, что злоумышленники часто используют серые сим-карты, которые не зарегистрированы на конкретного владельца.