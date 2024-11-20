«Билайн» предупредил россиян о новом способе мошенничества через «код подтверждения доставки»

В «Билайне» предупредили россиян о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники отправляют подарок, а затем запрашивают «код подтверждения доставки». Об этом говорится в Telegram-канале оператора.
- Новости
«Злоумышленники отправляют человеку цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки". Получив эти данные, мошенники взламывают аккаунты в "Госуслугах", снимают деньги с банковских карт и оформляют на жертву кредиты», — сказано в посте.
В начале ноября о похожем способе мошенничества сообщили в «Почте России». В компании тогда заявили, что россиянам поступают звонки якобы от имени почтового оператора с просьбой назвать смс-код «для оформления реестра или доставки».
В октябре в Роскомнадзоре отчитались, что в январе–августе регулятор заблокировал 456 млн мошеннических звонков. В ведомстве отмечали, что злоумышленники часто используют серые сим-карты, которые не зарегистрированы на конкретного владельца.
Фото на обложке: SSV.Photo /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 На Госуслугах появилась форма для регистрации крупных пабликов
- 2 «Госуслуги» призвали пользователей сменить почту Gmail на любую другую
- 3 «Нормальный процесс»: в Госдуме объяснили повторную рассылку электронных повесток
- 4 Призывники смогут обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке через «Госуслуги»
ВОЗМОЖНОСТИ
20 ноября 2024
21 ноября 2024
25 ноября 2024