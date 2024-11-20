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«Билайн» предупредил россиян о новом способе мошенничества через «код подтверждения доставки»

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

В «Билайне» предупредили россиян о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники отправляют подарок, а затем запрашивают «код подтверждения доставки». Об этом говорится в Telegram-канале оператора.

«Билайн» предупредил россиян о новом способе мошенничества через «код подтверждения доставки»
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«Злоумышленники отправляют человеку цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки". Получив эти данные, мошенники взламывают аккаунты в "Госуслугах", снимают деньги с банковских карт и оформляют на жертву кредиты», — сказано в посте.

В начале ноября о похожем способе мошенничества сообщили в «Почте России». В компании тогда заявили, что россиянам поступают звонки якобы от имени почтового оператора с просьбой назвать смс-код «для оформления реестра или доставки». 

В октябре в Роскомнадзоре отчитались, что в январе–августе регулятор заблокировал 456 млн мошеннических звонков. В ведомстве отмечали, что злоумышленники часто используют серые сим-карты, которые не зарегистрированы на конкретного владельца.

Фото на обложке: SSV.Photo / Shutterstock

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