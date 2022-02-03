Банки сообщили о неэффективной блокировке звонков с подменных номеров

ВТБ, «Росбанк», «Почта Банк» пожаловались на неэффективную блокировку звонков с подменных номеров. Они попросили усилить контроль за операторами, которые должны блокировать такие вызовы.

Банки не увидели существенных изменений после вступления в силу требований, которые должны блокировать звонки, идущие из-за рубежа в Россию с подменных городских номеров, сообщил РБК.

В декабре ВТБ собрал 370 тыс. обращений пользователей на подозрительные номера. Большинство звонков относится к подменным. Банк передал их телефонным компаниям, «чтобы они все-таки реализовывали тот закон, который вступил в силу и действует».

«Росбанк» и «Почта Банк» также не заметили снижения мошеннических телефонных звонков. У «Газпромбанка» количество звонков в январе этого года снизилось по сравнению с аналогичным периодом двух предыдущих лет, но не прекратилось полностью.

При этом «Мегафон» уже несколько лет самостоятельно блокирует подозрительные звонки, поэтому изменений с момента вступления закона в силу в компании не заметили. МТС тоже запустила собственную антифрод-систему по борьбе с мошенническими номерами. В Tele2 блокируют подозрительные номера, которые поступают из сетей других операторов.

В «Мегафоне» считают, что основная проблема заключается в том, что чаще всего такие звонки идут по спецсервисам интернет-телефонии и попадают в российскую телефонную сеть из-за недобросовестных операторов, самостоятельно подставляющих российский номер или предоставляющих такую возможность своим клиентам.

Звонки с подменных номеров позволяют совершать мелкие участники рынка связи, которых насчитывается более сотни. По словам источника издания, такие вызовы проходят через нескольких фиксированных операторов и шифруются под звонки из России, поэтому крупным игрокам сложно выявить первоисточник звонка, понять, что используется подмена номера, и в итоге заблокировать его.

К тому же, мошенники стали использовать новые алгоритмы и технологии маскировки. По словам директора по безопасности «Почта Банка» Станислава Павлунина, многие банки еще сталкиваются с предложениями со стороны операторов контролировать и решать эту проблему за дополнительную плату.

В связи с этим банки предложили ввести более строгий контроль тех игроков рынка телекома, которые не исполняют закон, так как штрафы пока не оказывают должного эффекта. Важно запустить эффективный механизм контроля исполнения требований законодательства и реализовать практику наказаний за выявленные нарушения.

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