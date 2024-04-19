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Продавцы электроники пожаловались на мошеннические схемы покупателей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; входит Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и т. д.) попросила Минпромторг и Генпрокуратуру разобраться с мошеннической схемой покупателей: они намеренно портят технику, а потом получают компенсации через суд. С копией письма ознакомился «Коммерсантъ».

Продавцы электроники пожаловались на мошеннические схемы покупателей

По словам участников рынка, схема имеет шокирующие масштабы и превратилась в бизнес. В судах рассматриваются сотни таких дел, а общая сумма требований к крупным продавцам электроники только за прошлый год превысила 1 млрд рублей.

Проблема может быть связана с уходом зарубежных производителей и «периодом кризиса или нестабильности», считают эксперты.

Профильные ассоциации предложили ужесточить требования к экспертизе товаров, на основании которой граждане получают компенсации. 

Юристы говорят, что у ритейлеров уже есть все необходимые правовые инструменты для борьбы с мошенниками. По закону потребитель может рассчитывать максимум на возмещение стоимости товара, взыскание неустойки и штрафа.

Фото на обложке: Unsplash

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