Продавцы электроники пожаловались на мошеннические схемы покупателей

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; входит Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и т. д.) попросила Минпромторг и Генпрокуратуру разобраться с мошеннической схемой покупателей: они намеренно портят технику, а потом получают компенсации через суд. С копией письма ознакомился «Коммерсантъ».
По словам участников рынка, схема имеет шокирующие масштабы и превратилась в бизнес. В судах рассматриваются сотни таких дел, а общая сумма требований к крупным продавцам электроники только за прошлый год превысила 1 млрд рублей.
Проблема может быть связана с уходом зарубежных производителей и «периодом кризиса или нестабильности», считают эксперты.
Профильные ассоциации предложили ужесточить требования к экспертизе товаров, на основании которой граждане получают компенсации.
Юристы говорят, что у ритейлеров уже есть все необходимые правовые инструменты для борьбы с мошенниками. По закону потребитель может рассчитывать максимум на возмещение стоимости товара, взыскание неустойки и штрафа.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Кредитные мошенники: мошенничество при оформлении кредитов
- 2 Что такое смарт-контракты в блокчейне и защищают ли они от мошенничества
- 3 Честный знак при карго-доставке из Китая: «серые» схемы и их последствия
- 4 Как взламывают корпоративные сайты и что сделать в компании, чтобы это предотвратить
- 5 4 ситуации, где мошенники обманывают предпринимателей — и как от них защититься
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024