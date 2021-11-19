«Сбер» спрогнозировал сокращение мошеннических звонков на 60%

В России сократится количество мошеннических телефонных звонков из-за рубежа с подменой номера минимум на 60%. Это произойдет в связи с вступлением в силу закона о блокировке таких звонков 1 декабря.

Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%. Такие мошеннические колл-центры «работают» исключительно по гражданам России, сообщил «Известиям» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

При этом еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам осуществлялись из мест лишения свободы на территории РФ, еще 40% — из-за рубежа, и оставшиеся 20% — из российских городов.

Однако, по словам Станислава Кузнецова, количество таких звонков сократится минимум на 60%. Это произойдет в связи с вступлением в силу закона о блокировке таких звонков 1 декабря.

Среди других законодательных инициатив, подготовленных при участии «Сбера», он отметил усиление ответственности за незаконные получение и распространение сведений, содержащих банковскую тайну, и ускоренную блокировку сайтов мошенников, незаконно предлагающих финансовые услуги, собирающих и распространяющих сведения о клиентах кредитных организаций. Оба соответствующих закона приняты в этом году и подписаны президентом России.

Число операций без согласия клиентов, по данным Центробанка, во втором квартале выросло до 237 тыс., объем — более 3 млрд рублей. За этот период регулятор выявил более 11 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

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