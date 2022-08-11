Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк выявил новую мошенническую схему с покупками в интернете

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк выявил новую мошенническую схему – на этот раз с покупками в интернете. Мошенники-продавцы предлагают купить, якобы, товар с возвратом средств для повышения их рейтинга и дают премию за покупку. Но возвращают деньги далеко не всегда.

Сбербанк выявил новую мошенническую схему с покупками в интернете

О новой схеме, которую мошенники используют для кражи денег в интернете, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Мошенник под видом продавца просит купить у него, якобы, товар с предложением вернуть деньги. Делается это, якобы, для того, чтобы поднять рейтинг продавца. Чтобы заинтересовать покупателя, продавец предлагает премию в 4-5% от покупки.

Покупатель несколько раз покупает товар, получает средства с премией обратно, но в один момент продавец перестает выходить на связь, а покупатель остается без денег и без премии.

«Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», – отметил Кузнецов.

Среди самых популярных у мошенников схем Кузнецов назвал проведение мнимых распродаж и, якобы, оформление кредита на имя жертвы.

Фото на обложке: JARIRIYAWAT / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Подписали госконтракт, а потом пришла повестка: что вы делаете не так? Основные ошибки при работе с госзаказчиком
  2. 2 Базы данных компаний все чаще воруют. Вот конкретные действия, которые помогут этого избежать
  3. 3 Что делать, если заказчик отсеивает поставщиков
  4. 4 Недобросовестный заказчик хочет присвоить код? Вот несколько правил, чтобы этого не допустить
  5. 5 Защита от кибератак: как действовать компаниям?

ВОЗМОЖНОСТИ

12 августа 2022

Шестой инновационный форум Innoweek 2022

14 августа 2022

Auto Tech 2022

15 августа 2022

«Стартап-аллея» в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ