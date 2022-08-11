Сбербанк выявил новую мошенническую схему с покупками в интернете

Сбербанк выявил новую мошенническую схему – на этот раз с покупками в интернете. Мошенники-продавцы предлагают купить, якобы, товар с возвратом средств для повышения их рейтинга и дают премию за покупку. Но возвращают деньги далеко не всегда.
О новой схеме, которую мошенники используют для кражи денег в интернете, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Мошенник под видом продавца просит купить у него, якобы, товар с предложением вернуть деньги. Делается это, якобы, для того, чтобы поднять рейтинг продавца. Чтобы заинтересовать покупателя, продавец предлагает премию в 4-5% от покупки.
Покупатель несколько раз покупает товар, получает средства с премией обратно, но в один момент продавец перестает выходить на связь, а покупатель остается без денег и без премии.
«Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», – отметил Кузнецов.
Среди самых популярных у мошенников схем Кузнецов назвал проведение мнимых распродаж и, якобы, оформление кредита на имя жертвы.
Фото на обложке: JARIRIYAWAT /
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