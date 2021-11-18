Мошенники начали использовать для обмана россиян ICO

В России мошенники стали использовать для обмана граждан первичное размещение криптовалют (ICO). Злоумышленники убеждают россиян вкладываться в новый токен, но перечисленные деньги уже нельзя вывести.

Популярность этой схемы обмана «Известиям» подтвердили специалисты по кибербезопасности и по криптовалютам. В Банке России также отметили, что злоумышленники часто используют эту тему при создании пирамид.

Вложения в токены, говорят эксперты, оказались на волне популярности осенью этого года на фоне резкого роста капитализации рынка и рекордов стоимости биткоина.

Мошенники, чтобы втереться в доверение, часто отправляют личное сообщение, похожее на официальный канал, потенциальной жертве может написать «админ». Периодически человека добавляют в «официальный канал» ― разумеется, фейковый.

К тому же опасность такой схемы в том, что для пользователей может быть не очевидно, что перед ними мошеннический ресурс: многие из них выглядят достоверно. Они могут использовать защищенное соединение, требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы, рассказал ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

По словам представителя Exante Яниса Кивкулиса, пока нет общих законов или изменений для защиты инвесторов от мошеннических продаж токенов. Он добавил, что сейчас выйти на ICO может кто угодно, а запустить собственную монету ― дело получаса.

По его словам, перед участием в ICO необходимо проверить команду проекта и ее прежний трек-рекорд в создании успешных кейсов. Кроме того, важно, проверялся ли код смарт-контракта третьей стороной, а также ― отсутствие банальных опечаток на сайте проекта.

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