Мошенники начали проводить поддельные опросы о вакцинации сотрудников для сбора данных — исследование

Мошенники совершенствуют схемы обмана и успешно адаптируются к условиям пандемии, отмечают эксперты. Они все чаще эксплуатируют в своих атаках возросшие запросы россиян на вакцинацию, сервисы доставки, онлайн-знакомства, сервисы по подписке и даже компенсации жертвам мошенничества.

Аналитики выделили десять самых популярных и интересных тем фишинговых атак в 2021 году:

Пандемия коронавируса. Главной темой в этой области в 2021 году стала вакцинация: злоумышленники продавали поддельные QR-коды и сертификаты, а также проводили поддельные опросы о вакцинации сотрудников для сбора данных;

Корпоративные рассылки. Фишинговые рассылки касались вопросов изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания;

Премьеры сериалов и фильмов. Во время громких премьер злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие популярные стриминговые сервисы;

Спортивные мероприятия. В 2021 году популярными стали темы Олимпиады в Токио, Чемпионата Европы по футболу, а также начала набирать обороты тема Кубка мира 2022;

Банковские услуги. Под видом известных брендов мошенники обещают пользователям бонусы, льготные кредиты или компенсации жертвам мошенничества, а также сообщают о «проблемах» с мобильным банком;

Почтовые службы. Злоумышленники предлагают клиентам таких сервисов «оплатить» доставку, пошлину или «проверить» статус их посылки;

Отпуска и поездки. Фишинговые письма и сайты предлагают забронировать места для отдыха и билеты, заманивая жертв низкими ценами;

Знакомства. Мошенники обворовывают жертв, назначая им фейковые свидания;

Подписки на сервисы. Злоумышленники присылают жертвам письма на тему оформления или продления подписок на различные платформы;

Инвестиции. Киберпреступники создают фальшивые сайты, имитирующие ресурсы известных компаний, и даже целые фейковые инвестплатформы; Аналитики прогнозируют, что в связи с выпуском прототипа цифрового рубля в 2022 году киберпреступники могут создавать поддельные сайты, предлагая купить цифровую валюту. По мнению экспертов, продолжится дальнейшее развитие и распространение модели Phishing-as-a-Service, которая основана на сотрудничестве злоумышленников. Будет расти спрос и предложение готовых решений для фишинга, таких как мошеннические сайты или вредоносные скрипты. Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!