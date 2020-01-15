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Сбой в госреестре лишил москвичей бесплатной парковки у дома

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Несколько тысяч москвичей не смогли продлить разрешение на бесплатную парковку у дома из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сбой в госреестре лишил москвичей бесплатной парковки у дома

О проблеме изданию рассказали три жителя района Хамовники, в том числе футбольный комментатор Георгий Черданцев. Несмотря на то, что они подали в МФЦ заявления на продление разрешений на парковку заранее, получили они их с задержкой: вместо положенных по закону шести дней документы готовили почти месяц.

«Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) подтвердил, что с задержкой в оформлении документов столкнулись 3 тысячи человек. В АМПП объяснили, что по закону должны запрашивать информацию о собственниках квартир у Росреестра, а там произошли сбои.

В Росреестре заявили, что в конце 2019 года столкнулись с ростом запросов сведений из ЕГРН со стороны федеральных органов власти. Дополнительную нагрузку на системы Росреестра создали сайты-двойники, которые с помощью роботов рассылали запросы, чтобы получить данные для перепродажи.

«В отсутствие технической возможности по использованию электронного сервиса подготовленные документы направлялись в правительство Москвы на электронных носителях», — объяснили в Росреестре.

Сейчас ведомство восстанавливает работу электронного сервиса.

В феврале 2019 года Счетная палата раскритиковала Росреестр за сорванные сроки по программному обновлению ЕГРН. Росреестр занимался обновлением с 2014 года и должен был завершить его еще в августе 2018 года. Однако на момент проверки Счетной палаты этого не произошло, хотя потрачено было 1,9 млрд рублей. 

Фото: Alexander Zamaraev / Shutterstock

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28 января 2020

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