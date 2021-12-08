Рынок свободного времени россиян оценили в 970 млрд рублей

Эксперты оценили рынок свободного времени россиян почти в 1 трлн рублей. По прогнозам, к 2025 году у жителей России будет оставаться всего 15 минут свободного от дел времени ежедневно, а «ничегонеделание» станет для них наивысшей ценностью из-за усталости.

Исследование рынка свободного времени в России провели специалисты компании Timepad. Этот рынок – отрасль экономики, где люди не заняты работой или другим относительно обязательным трудом. Специалисты рассматривают его как экономический ресурс.

Потенциал рынка свободного времени оценили по методике расчета 3% от среднегодового дохода трудоспособного жителя России и получили цифру 970 млрд рублей. При этом, отметили эксперты, ее можно увеличить на 213 млрд рублей путем внедрения посреднических моделей между поставщиками услуг и покупателями.

Исследователи сделали вывод, что рынок свободного времени россиян будет сжиматься: в 2022 году количество свободного времени россиян будет уменьшаться и к 2025 году достигнет 15 минут в день. За это время будет бороться бизнес, предоставляющий различные услуги, в том числе развлекательные, а сам рынок свободного времени поделится в зависимости от целевой аудитории.

«Те, кто фокусируются на клиентах с низким доходом, будут предоставлять большое количество событий с низкой маржинальностью и предлагать продукты, созданные популярными креаторами. Те, кто фокусируются на ЦА с высоким доходом, предоставят эксклюзивный высококачественный продукт с большей маржинальностью», – отметили авторы исследования.

Бизнесу придется преодолеть несколько барьеров. Во-первых, часть россиян не захотят тратить время на организованный досуг, а «ничегонеделание» станет для них наивысшей ценностью из-за усталости после работы. Во-вторых, из-за тренда на совмещение личной жизни и работы делать акцент на форматах отдыха, которые можно совмещать с работой. В-третьих, совмещать несколько активностей на одной площадке, чтобы повысить качество использования свободного времени, как, например, шопинг в социальных сетях.

По данным исследования, россияне проводят за работой больше времени, чем японцы и жители США – в среднем 1864 часа в год. При этом подавляющее большинство жителей России согласны на переработки за дополнительную плату.

Больше других заняты работой фрилансеры, работники гиг-экономики (проектная занятость) и peer-to-peer. В 2017 году таких специалистов насчитали 1,4 млн. Тренд на увеличение количества таких сотрудников получил развитие во всех отраслях в эпоху пандемии.

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