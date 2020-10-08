Timepad отменил комиссию за возврат билетов для организаторов мероприятий

Сервис для организации и продвижения мероприятий Timepad объявил об отмене комиссии за возврат билетов для организаторов платных мероприятий до конца текущего года. Изменение связано с введением удаленного режима работы и возможными будущими ограничениями на проведение массовых мероприятий. Об этом Rusbase сообщил представитель Timepad.

Отмечается, что в случае отмены мероприятия организаторы не будут платить за процедуру возврата билетов дополнительный сбор в размере 5%. Новые условия начинают действовать 8 октября 2020 года.

«Мы прекрасно понимаем, как нелегко сейчас что-либо планировать: и организаторам мероприятий, и их участникам ... Не станем скрывать — мы тоже не знаем, когда все закончится. Но хотим, чтобы несмотря на трудности наши клиенты могли двигаться вперед и создавать самые интересные события вместе с Timepad», — комментирует гендиректор Timepad Варвара Семенихина.

Ранее мэр Москвы обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку, а также всех работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Timepad — это сервис для продвижения и проведения оффлайн и онлайн мероприятий. По собственным данным, на настоящий момент более 35 млн человек приняли участие в различных событиях, узнав о них с помощью Timepad.

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