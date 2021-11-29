Бесплатным социально значимым сайтам разрешили показывать видео в разрешении 480р

Минцифры изменило требования к социально значимым сайтам, доступ к которым не отключается при нулевом балансе Теперь им разрешено передавать видео в невысоком разрешении, но запрещено организовывать звонки и отправку сообщений.

Минцифры разработало новый порядок составления перечня социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет», сообщил «Коммерсантъ». Документ 23 ноября 2021 года отправлен в аппарат правительства и аналитический центр (АЦ) при правительстве.

Согласно документу, бесплатные социально значимые сайты будут передавать видео в невысоком разрешении 480р, им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов и организовывать возможность голосовых и видеозвонков, аудио- и видеосообщений. Кроме того, на таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации или ссылок на нее или на услуги, за исключением государственных.

Прежняя версия порядка составления перечня таких сайтов, разработання Минцифры, была раскритикована операторами. Они были недовольны широкими возможностями толкования «социальной значимости». По их мнению, в перечень могут попасть ресурсы с рекламой, платные сервисы, в том числе зарубежные.

В Минцифры по итогам обсуждения существенно доработали документ для более полного учета интересов операторов. В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» сейчас прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов.

Видео с разрешением 480р имеет достаточное качество и позволит несколько снизить нагрузку на инфраструктуру операторов при обеспечении бесплатного доступа к интернет-ресурсам, отметили в МТС. Нагрузка на сети операторов будет зависеть от объемов размещенного контента и числа пользователей, считают в Tele2.

Закона «О доступном интернете», по которому операторы должны бесплатно предоставлять доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов, в начале 2020 года инициировал президент РФ Владимир Путин. С 1 апреля 2020 года операторы в рамках эксперимента дают бесплатный доступ к 371 сайту, в том числе «Госуслугам», «Яндексу», «ВКонтакте», сайтам госорганов и др. Перечень сайтов и требования к их владельцам предстоит установить правительству.

Российский союз промышленников и предпринимателей в 2020 году оценивал расходы бизнеса на реализацию «Доступного интернета» в 150 млрд рублей в год.

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